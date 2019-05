Portugal já tem água vendida numa embalagem de cartão

Os lucros conseguidos com a venda desta água reverte totalmente para uma organização que ajuda a combater a fome no mundo.

À primeira vista pode parecer uma embalagem de leite mas as letras não enganam: é água numa embalagem de cartão e a primeira marca a chegar a Portugal é a Earth Water.



Os lucros conseguidos pela venda da Earth Water revertem na totalidade a favor do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP – World Food Programme), organização internacional que ajuda a combater a fome no mundo.



O material nas embalagens Tetra Pack é certificado pelo Forest Stewardship Council (FSC), que garante que as mesmas são responsáveis e sustentáveis. Depois do consumo, os recipientes devem ser colocados no ecoponto amarelo.



Esta água está já à venda na cadeia de supermercados Aldi e custa €0,49 a embalagem de 500ml ou €0,69 a embalagem de 1L.



A WFP distribui refeições escolares a crianças necessitadas e diz ajudar mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo.