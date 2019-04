Brasil: YouTuber de construção mais popular é mulher

No seu vídeo mais popular, que conta com 7,5 milhões de visualizações, podemos ver a jovem a rebocar uma parede. Mas há mais para além da construção. Paloma dá também dicas de como economizar nas despesas de casa ou limpar sujidade mais encrustada nas casas de banho e cozinhas. Num vídeo com três meses, a jovem de 25 anos ensina como fazer uma piscina de um depósito de água de plástico.



A categoria de Do It Yourself (faça você mesmo, em inglês) é bastante popular na rede social de partilha de vídeos, mas é maioritariamente representada por homens. "Eu ser mulher mostra aos homens que mulheres não são inferiores e, para as mulheres, que elas também podem", disse a jovem em entrevista à BBC Brasil. "Se eu pude fazer um pilar de concreto, sem nem sequer ser formada em engenharia, por que elas não conseguiriam trocar um chuveiro?"







No entanto, Paloma não trabalha sozinha. Ivone, a mãe, é a sua ajudante e as duas já ampliaram a casa onde moram há 25 anos. Antes era um T2 que passou a T4, com duas casas de banho, varanda e quintal. Estima que tenha poupado 25 mil reais, perto de seis mil euros, por o ter feito por dua conta. " Com certeza, não teria condições de pagar por todas as coisas que fiz", contou ainda a jovem.

Paloma queria ser YouTuber de moda e maquilhagem, a categoria mais popular entre as brasileiras, mas a jovem de Minas Gerais nunca tinha saído do seu Estado nem sabia nada de maquilhagem. A solução foi encontrada pela sua mãe, Ivone: e que tal filmar algo que Paloma soubesse, como assentar pavimento, e publicar? Deu resultado.Quatro anos depois desta indecisão, Paloma Cipriano tem mais de 600 mil seguidores na rede social e dedica-se a explicar a todos como pode fazer renovações de qualquer tamanho em sua casa com um orçamento apertado e muita imaginação. É também a única mulher brasileira a falar destes assuntos.