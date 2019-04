Mentem deliberadamente aos seus seguidores, dizendo que vão de férias ou usam roupas de marca, e ganham visibilidade e mais seguidores com a jogada.

Se acredita em tudo o que vê nas redes sociais, pense duas vezes. Muitos youtubers estão a enganar a sua audiência propositadamente para perceber qual o impacto que coisas tão pequenas como viajar ou ter roupas de marca têm no seu perfil e estão a ganhar mais dinheiro por isso.



O caso que se tornou viral nos últimos meses foi o de Byron Denton, um youtuber britânico de 19 anos que decidiu começar uma "experiência social", como o próprio caracteriza, e publicou cinco fotografias durante cinco dias seguidos onde ostentava uma riqueza que na verdade não tinha. Tudo isto no Instagram.



Para que tudo fosse credível, Byron tirou fotografias em pontos estratégicos da cidade de Londres, usou fotografias de pessoas que eram verdadeiramente ricas e fez fotomontagem. De uma fotografia no sofá fez uma fotografia num jato privado e de uma t-shirt preta básica fez uma peça da Balenciaga que custa perto de 400 euros.



O youtuber queria com isto provar que a ostentação de riqueza está ligada à popularidade nas redes sociais e ao número de gostos e comentário. E conseguiu. "Está online há 32 minutos e já tem mais likes do que é normal", exclama Byron no vídeo, depois de ter publicado a primeira foto alterada. "Usar roupa de designers está a chamar mais pessoas ao meu perfil."



"Fingi que fui de férias"



Byron não foi o único a ter esta ideia de manipular a sua audiência de forma a obter reações extremas. George Mason tem usado as mesmas plataformas para fazer "partidas" semelhantes. No seu vídeo mais recentes, que conta já com perto de 7 milhões de visualizações, George finge ter dado uma volta à Europa, tudo com montagens e fotografias roubadas a outros utilizadores.



Embora tenham sido descobertos (ou ter contado a história depois), Byron e George retiraram muito lucro desta experiência. Só Byron ganhou 20 mil seguidores no Instagram e conseguiu um portefólio de fotografias com estatísticas mais elevadas que o normal. E tudo isto significa mais dinheiro na hora de negociar com as marcas. "Agora só vou mostrar estas fotografias às marcas quando elas quiserem trabalhar comigo", admite o youtuber no vídeo.