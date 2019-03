Jovens da Kibera, a maior favela do mundo, demonstram apoio ao artista português que vai representar Portugal na Eurovisão.

O fenómeno Conan Osíris já chegou ao Quénia e a música 'Telemóveis', que vai representar Portugal na Eurovisão em Israel, está a correr o mundo. No Quénia, várias crianças criaram uma coreografia para o tema.



O grupo de crianças, na Kibera, a maior favela do mundo, demonstra assim apoio ao artista português, que fez questão de comentar o vídeo que foi partilhado nas redes sociais, nomeadamente no Instagram.



"Assim vou chorar", escreveu Conan Osíris na caixa de comentários.



Recorde-se que Conan Osíris venceu o Festival da Canção com preferência tanto do público como do júri.