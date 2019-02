Ângelo Valente tem 35 anos e é animador Técnico Profissonal e Sofia Nunes, de 31 anos, Mestrada em Gerontologia e a realizar Doutoramento em Informação e Comunicação e Plataformas Digitais. São eles os responsáveis pelo o Centro Comunitário mais falado do país. Em Gafanha do Carmo fazem vídeos, paródias, desfiles, visitas de estudo a sexshops, tudo para ocupar o tempo dos idosos que lá vivem. Desde 4 de outubro de 2010, quando o centro comunitário da Gafanha do Carmo abriu, que decidiram fazer um projeto diferente.





Cada vídeo - feito apenas com uma Canon 70 D e um tripé - é um sucesso viral, como o último em que fizeram uma paródia à música de Conan Osíris. Recordam à SÁBADO que fizeram o primeiro em 2011, mas o objetivo não era serem reis dos cliques. "Queríamos chegar aos familiares. A Gafanha do Carmo é uma freguesia muito marcada pela emigração e o uso das novas tecnologias sempre foi para nós, essencial para chegarmos até eles. Começámos sobretudo a realizar vídeos para eles, mas depois tivemos o resto da sociedade, sem ligação emocional, a olhar para o que se passava cá dentro", explicam os mentores. O primeiro vídeo viral já conta mais de 222 mil visualizações e chamava-se Harlem Shake - Retirement Home.Ângelo Valente e Sofia Nunes revelam que não é difícil motivar as pessoas a participarem e que neste momento já têm verdadeiros artistas. Têm página no YouTube e partilham tudo no Facebook do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo . Quisemos saber como funciona o processo de filmagem, de edição, como aparecem as ideias para fazer os vídeos, por isso entrevistámos Ângelo e Sofia (que nos respondem em conjunto, porque logo no primeiro contacto Ângelo explicou que tinha de ser uma entrevista dupla). No fim, até os desafiamos a fazer um filme só para a SÁBADO.

Quem é o responsável pela filmagem, edição e guião dos vídeos?

Toda a comunicação, realização, implementação das actividades é feita por nós, Ângelo Valente e Sofia Nunes. Tudo feito de forma amadora e todos os vídeos editados por exemplo no MovieMaker. Temos uma câmara que recebemos por crowdfunding.



Fazem muitos takes? Quanto tempo em média demora um vídeo a ser realizado?

Hoje já temos muito mais experiência, os nossos utentes são autênticos atores profissionais e geralmente corre sempre bem, com 1.500 takes de média. Estamos a brincar, é muito mais simples do que parece!



Como surgem as ideias dos vídeos?

Já fizemos muitas paródias, muitos projectos que se tornaram virais, alguns no mundo inteiro, mas todos eles surgem do momento, da inspiração da notícia, da atualidade, do facto de estarmos uns com os outros e gostarmos muito de nos divertir. Todos os grandes sucessos que fizemos surgiram na hora e são sempre esses a terem o maior impacto e os que mais gostamos de fazer. Sobre o facto de sermos virais no mundo inteiro, há de facto alguns projectos que o foram, inclusive no Brasil há uma associação criada inspirada no projecto Antes de Morrer Quero [projeto de arte universal Before I die que o centro adaptou em 2015 através da partilha de fotografias com a exposição dos sonhos dos clientes "com o objetivo de praticar o auto conhecimento, a aproximação entre os intervenientes e a concretização dos sonhos dos mesmos"].



Porque escolheram o Conan Osíris?

Estávamos na sala e o assunto do momento era esse, naquela altura comentávamos o fato do bailarino do cantor cair imensas vezes ao chão. Daí a questão do vídeo ser: "Tentei Dançar Conan!"

Quem escreveu a letra?

A letra foi escrita por nós: Ângelo e Sofia.



Qual foi o vídeo de maior sucesso até agora?

O sucesso dos nossos vídeos é o facto de eles contribuírem para a felicidade dos nossos. Mas em termos de projeção, o do Conan foi um dos maiores. Sendo que a nossa versão do Wrecking Ball foi viral no mundo inteiro. Além dos vídeos temos outros projetos que tiveram igualmente grande impacto, como o "Antes de Morrer Quero".

Quem é o vosso maior artista?

Ao longo destes 8 anos e meio, muitos foram os artistas, para cada vídeo há uma personalidade que se adapta mais ou menos, mas o nosso maior artista, foi talvez o nosso Coelho, o primeiro de todos, que infelizmente já cá não está, mas que continua a ser a nossa inspiração.



Como os conseguem motivar a participar?

O principal segredo para envolver os clientes está relacionado com as relações significativas que se criam. Muitas vezes, pessoas que se encontravam fechadas no seu próprio mundo e que não gostavam de interagir com outros, agora são as primeiras a tomar iniciativa para a realização de atividades. Verificamos que os nossos clientes gostam de partilhar as coisas que vivem e aprendem diariamente e a aposta na publicação de fotografias e vídeos na página do Facebook do Centro contribui para essa partilha, e o feedback é realmente fantástico. A reacção das pessoas a cada fotografia e vídeo é sempre divulgada a todos os utentes e muitas vezes já são até reconhecidos na rua. Graças a este fenómeno, vê-se um aumento significativo na auto-estima, bem como uma melhoria geral no estado de saúde.



Têm de pedir autorização aos filhos dos utentes do centro?

Aqui é a vontade dos utentes que prevalece e a única que levamos em conta. As pessoas são adultas e, se não tiverem comprometimento cognitivo, respondem por elas.



Como reagem os familiares?

Geralmente são os nossos maiores fãs.



As estrelas dos vídeos gostam de aparecer?

Como já dissemos, estas atividades têm efeitos significativos nos nossos utentes e são geralmente eles os grandes impulsionadores das mesmas.



Qual foi a melhor reação que tiveram por parte de um utente do centro comunitário?

Somos feitos de muitas histórias, algumas delas incríveis! Podemos destacar a do nosso Alfredo que se tornou uma estrela de internet e televisão aqui connosco, foi inclusive convidado Connosco do Alta Definição do Daniel Oliveira. Ele vivia esta fama de uma forma muito entusiasta e manifestava muitas vezes a alegria de ser o Alfredo do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo.



São um exemplo para os outros centros comunitários?

Pelas inúmeras mensagens que recebemos diariamente, acreditamos que sim, mas temos a certeza que somos apenas mais uns, porque felizmente, muito está a mudar e há muitas outras casas felizes como a nossa.



Quais são as vantagens de fazer estas atividades?

Achamos que o principal efeito na sociedade portuguesa é a desmistificação da velhice e da institucionalização. Através do trabalho realizado pelo Centro Comunitário da Gafanha do Carmo achamos que conseguimos sensibilizar para a necessidade de tornar a sociedade mais integradora, de forma a que o todos, um dia, possamos envelhecer de forma livre, autónoma e feliz. No Centro Comunitário da Gafanha do Carmo valorizamos o potencial de cada ser humano, o contributo de todos, independentemente da sua condição ou faixa etária. Ao colocarmos isso em todo o nosso trabalho, que é publicado nas redes sociais, achamos que conseguimos concretizar a nossa missão "multiplicar a felicidade, dividindo-a". A felicidade é um assunto comum a todos e a verdade é que todos vamos envelhecer, sendo necessário unirmo-nos não só para fazer os outros felizes mas também para que um dia não sejamos privados desse direito, o direito à felicidade.



Porque decidiram fazer uma visita a uma sex shop?

Foi uma história muito engraçada, fomos convidados para a inauguração de uma loja e as pessoas eram tantas no evento, que aproveitámos a espera e entrámos na SexShop que estava ao lado. Foi uma das manhãs mais divertidas de sempre.



Acha que os utentes são mais felizes por fazerem estas atividades?

Sentimos isso todos os dias.



Qual é o vosso próximo projeto?

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo trabalha todos os dias no sentido de melhorar a qualidade de vida dos seus utentes, esse é o nosso principal projecto. Aquele em que trabalhamos diariamente. Outros projetos e ideias vão surgindo à medida que nos vamos inspirando com a nossa família do Centro Comunitário da Gafanha. Vamos continuando a divulgar através das redes sociais por isso estejam atentos!



Qual foi a reação mais marcante dos utentes a propósito destas atividades?

A reação de todos os utentes que no projecto "Antes de Morrer Quero" concretizaram os seus sonhos!