As armas e os barões entusiasmados

A multidão contém-se num silêncio expectante. Na arena acabam de entrar os campeões, montados em cavalos ricamente adornados e resplandecentes nas suas armaduras metálicas, as cores brilhando ao sol da Primavera. Ao sinal do árbitro, lançam-se a galope na direção do oponente, baixam as lanças e as pontas estilhaçam-se com o embate. Podíamos estar no século XV, mas a cena repetiu-se no passado fim de semana em Leeds, Inglaterra, no International Jousting Tournament, organizado pelo Royal Armouries Museum. Dois portugueses estiveram lá e regressaram com distinções e a alma cheia.