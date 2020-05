É uma situação com a qual a grande maioria de nós nunca lidou — principalmente as crianças . Pela idade pode ser ainda mais difícil compreender o que se está a passar no mundo, mas não nos enganemos: os miúdos percebem à sua maneira e sabem expressar-se com a ingenuidade e sinceridade que lhes são características. A Máxima recolheu em vídeo as opiniõesde vários pequenos portugueses, dos 4 aos 11 anos, e de norte a sul do país, e descobriu o que eles sabem sobre o novo coronavírus e, principalmente, como uma criança se sente em relação a esta pandemia.Leia a notícia na íntegra na Máxima