Multas na pandemia? 'As multas têm uma eficácia muito reduzida, em muitos estudos'

Punir com coimas não é a melhor estratégia, diz a investigadora Marta M. Marques, defendendo novas abordagens na comunicação motivar os cidadãos a cumprirem mais e melhor as regras

Faz parte de um grupo de 68 pessoas que enviou uma carta aberta ao Governo. Defendem a integração de especialistas em mudança comportamental em saúde na gestão da pandemia, como acontece em países como a Irlanda, Holanda ou Canadá. O que poderia mudar?

Há várias coisas que podiam mudar. Por um lado, a comunicação que tem sido feita relativamente aos comportamentos de prevenção da COVID-19 e no que diz respeito à adesão à vacinação. E, por outro lado, a utilização da ciência comportamental na definição das várias medidas, em função dos diferentes grupos populacionais, da forma como é expectável que reajam e que adiram a essas mesmas medidas. Depois de termos submetido esta carta já fui contactada por alguns grupos de investigadores que estão a fazer estudos em diferentes locais, com diferentes grupos, mas não estão articulados. E isso era fundamental.

Uma das medidas que o governo adotou recentemente foi o aumento das multas para os incumpridores. Prevê-se, além disso, que as coimas passem a ser pagas na hora. É uma boa medida?

As multas têm uma eficácia muito reduzida, em muitos estudos. As punições são uma das fontes de motivação menos frequentes para aderir a comportamentos. Não posso afirmar que, neste caso, não vão ter impacto, porque não tenho os dados mas, de acordo com diferentes estudos, o impacto é muito reduzido.

Porquê?

As pessoas tornam-se mais defensivas ou desafiantes perante a ameaça. Podem sentir que estão a ser oprimidas e reagir perante isso. É óbvio que têm que existir regulamentações, mas utilizar a referência às multas como motivação não terá o efeito que os decisores julgam que tem. A punição, por si só, não é uma estratégia promotora da mudança social, ou é muito pouco. Quanto muito leva a mais desigualdade social, das pessoas que não podem pagar.