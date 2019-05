Guilhermina quis ajudar nazis a fugir em troca da vida de rei da Bélgica

A rainha dos Países Baixos tentou negociar um salvo conduto para oficiais nazis se em troca devolvessem o rei Leopoldo III da Bélgica.

A rainha Guilhermina dos Países Baixos tentou negociar com nazis o salvo regresso do rei belga Leopoldo III. A negociação devia ter como intermediário o Vaticano que iria oferecer aos oficiais alemães um salvo conduto para fora da Europa caso devolvessem, são e salvo, o rei, depois do fim da II Guerra Mundial.



As revelações surgem nos diários do então-ministro dos negócios estrangeiros holandês, Eelco van Kleffens. A então rainha - avó do atual rei -, interpelou o governo em março de 1945, dois meses antes de ser declarado o fim da Segunda Grande Guerra, para que estudasse a possibilidade de permitir a saída segura de oficiais nazis como moeda de troca pela vida do rei Leopoldo III.



O rei da Bélgica tinha recusado partir para o exílio em 1940 quando o país foi invadido pelas tropas alemãs de Hitler e foi feito prisioneiro, tendo ficado detido no castelo de Laeken, na Bélgica. Mas aquando do desembarque da Normandia foi levado para a vila de Strobl, na Áustria.



A rainha Guilhermina temia que com a derrota iminente das tropas alemãs o rei fosse executado. Mas o rei e a sua mulher Mary Lilian Baels acabaram por ser libertados a 7 de maio de 1945 - o dia da rendição incondicional alemã - pelas tropas dos Estados Unidos da América.





A suspeita das simpatias nazis

Apesar de a rainha Guilhermina ter sido abertamente uma opositora do regime nazi, há várias suspeitas de que Leopoldo não fosse um feroz opositor do mesmo. A sua conduta durante a guerra, a recusa em partir para o exílio com o resto do governo, a rendição ao fim de duas semanas que foi aprovada sem o consentimento dos ministros e a visita que fez a um retiro nos Alpes belgas do führer Adolf Hitler levaram a vários rumores de que Leopoldo III tinha mesmo simpatia para com os alemães.

Durante o período da II Guerra Mundial, o primeiro-ministro francês e o seu homólogo britânico, David Lloyd e Paul Reynaud respetivamente, afirmaram que "nos anais negros dos reis mais reprováveis na terra" não havia um único que fosse "um exemplo mais negro e degradante de perfídia do que aquela perpetuada pelo rei dos belgas", lembra o jornal britânico The Guardian.

Depois do final da guerra, Leopoldo foi para a Suíça, tendo nomeado o seu irmão, o príncipe Carlos, como regente do reino. Só depois de um referendo em 1950 em que maioria dos habitantes belgas votaram pelo seu regresso o rei voltou ao país, apenas para abdicar em 1951, depois de vários tumultos populares relativamente ao passado do rei.