Hoje, Melpomeni Dina tem 90 anos. Mas é uma heroína desde os 14, quando escondeu seis membros da família judaica Mordechai dos nazis, na Grécia. Agora, reuniu-se com os descendentes das pessoas que salvou pela primeira vez. O encontro deu-se no museu memorial ao Holocausto, em Jerusalém, sete décadas depois.

Sarah Yanai e Yossi Mor, os sobreviventes entre os familiares que Melpomeni Dina escondeu, levaram os seus 20 filhos e netos ao encontro. "Não há palavras para descrever este sentimento. É muito emotivo reunirmo-nos outra vez."

"Estávamos escondidos em casa dela. Ela salvou toda a minha família. Seis pessoas… Não podem imaginar o quão perigoso foi para ela, para a família dela, esconderem-nos a todos… Salvaram-nos a vida", contou Sarah Yanai.

Yossi Mor também recordou tudo o que Melpomeni e as suas duas irmãs, Efthimia e Bithleem, fizeram pela sua família: "Alimentaram-nos, deram-nos medicamentos, deram-nos proteção, tudo, lavaram as nossas roupas. Ela amou-me muito", terminou, apontando para Dina.

Durante a ocupação nazi da Grécia, entre 1941 e 1944, a maioria da população nazi do país morreu. Eram cerca de 80 mil pessoas. Muitas morreram no campo de concentração de Auschwitz. Nessa altura, Melpomeni e as suas duas irmãs esconderam os Mordechai numa mesquita abandonada, antes de levarem os seis para a sua casa.

A casa só tinha uma divisão e ficava nos arredores de Veria, na Grécia. Partilhavam com eles os alimentos, que já eram sujeitos ao racionamento de guerra.

As irmãs Dina até levaram um dos Mordechai, Shmuel de seis anos, ao hospital, apesar do perigo que tal constituía para as suas próprias vidas: podia descobrir-se que estavam a esconder judeus. Shmuel morreu dias depois.

Depois desta ida ao hospital, as irmãs Dina ajudaram os Mordechai a separarem-se e fugirem para diferentes locais, para evitarem ser descobertos. Sarah Yanai foi para a floresta; outro familiar foi para as montanhas; a mãe da família fugiu a pé com os dois filhos mais novos para encontrar outro lugar onde esconder-se.

Os cinco sobreviveram e reuniram-se depois da guerra, tendo ido para Israel.

"Esta é provavelmente o nosso último encontro entre sobreviventes do Holocausto e quem os salvou, devido à idade e à fragilidade", afirmou à AFP Stanlee Stahl, presidente da Associação Judaica para os Justos. Esta associação homenageou Dina em 1994.