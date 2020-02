Da videoarte e instalação às artes plásticas contemporâneas, passando pela pintura modernista, há um pouco de tudo para ver em Lisboa por estes dias. A começar pelo MAAT, que inaugura nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, na Central Tejo uma exposição de Gabriel Abrantes, cineasta formado em Belas-Artes que em 2009 venceu o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP e em 2019 estreou a sua primeira longa-metragem, Diamantino, depois de uma década de curtas.A exposição, que teve a sua vernissage na noite passada, com presença da ministra da cultura Graça Fonseca, inclui pinturas, aguarelas e vídeo e está organizada "em seis ambientes distintos, cada um construído em torno de um dos filmes do artista", explica a curadora Inês Grosso.Já que está por Belém, passe pelo Museu Coleção Berardo, que acabou de inaugurar a nova exposição individual de Joana Escoval, Mutações. The Last Poet: uma instalação que transforma "a arquitetura do espaço da galeria num contínuo de curvas orgânicas, solicitando uma deambulação na qual o encontro com esculturas, vídeos e outros elementos se encadeia numa narrativa poética".Entretanto, no dia 14 o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado abre ao público Encontro às Cegas, exposição individual e antológica de Pedro Gomes, que celebra os seus 25 anos de carreira com duas séries inéditas de desenhos.A galeria São Roque não é um museu, mas as obras que lhe preenchem as paredes e ocupam as salas fazem pensar o contrário. Até 31 de março o antiquário expõe Bernardo Marques - Momentos Inadiáveis, que percorre a carreira do pintor modernista em 60 trabalhos, de 1920 a 1962.