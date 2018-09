Assinar acordos, criar tabelas e estabelecer regras: a advogada Joana Sardinha Zino dá workshops para os pais porem os filhos a resolver os conflitos entre si - e a bem.

Só há uma banana? Então um parte e o outro escolhe. O que parte tem o privilégio de fazer a divisão mas é obrigado a partilhar de forma equilibrada - pois é o outro que vai escolher primeiro qual é a parte que quer. Simples e eficaz, garante Joana Sardinha Zino: "Apura o sentido de justiça e igualdade." É uma das tácticas que sugere nos seus workshops Pais e Mães: Mediadores de Serviço, em que ajuda os pais a resolverem os comuns conflitos que surgem entre os filhos com "técnicas de negociação e comunicação positiva".



Pais e avós e até professores, assistentes sociais ou psicólogos participam nestes encontros que começaram em Abril de 2017. Já realizou sessões em Lisboa e no Funchal (de onde é natural) mas tem mais programadas para outras cidades nos próximos. Também já tem sido convidada para visitar escolas - é que as técnicas de mediação podem ser importantes para combater problemas como o bullying. Nestes encontros os pais partilham as suas dificuldades e histórias, enquanto ela contas as suas e apresenta estratégias para lidar com birras e discussões.



Licenciada em Direito, especializada na área de Direito da Família, é mediadora nos Julgados de Paz [tribunais criados para resolver disputas de baixo valor], por isso tem uma larga experiência com conflitos e de como lidar com eles.



Afirma que se aprende a identificar a criança (hesitante, colaborativa, competitiva) e por isso a adaptar o discurso mas também a identificar e a tipificar os conflitos: "Questionamos se existem conflitos grandes ou se são pequenas discussões durante o dia, quantas pessoas envolvem, há quanto tempo duram…" Só depois surge a fase das tácticas e sugestões. "Como criar memórias felizes é o mote principal", diz à SÁBADO. No fim, em teoria, os pais levam ferramentas para melhorar o dia-a-dia em família.



A certeza da eficácia destas sessões vem dos resultados mas também da experiência própria. Joana Sardinha Zino é mãe de três (de 11, 9 e 8 anos). Foi depois do nascimento da terceira filha que percebeu que devia intervir. "A terceira é mais assertiva e competitiva", explica. E assim se multiplicaram as birras: por causa de partilhar um alimento, de escolher primeiro o lugar no carro ou de carregar antes dos outros no botão do elevador. "Tudo surgiu de uma necessidade de restabelecer a harmonia familiar", continua. Os conflitos fazem parte, lembra, mas é preciso saber entrar em acção: "É quando se compromete a dinâmica, a harmonia e os planos da família."



Acordos e tabelas

Foi assim que começou com as regras de "um parte e o outro escolhe" e com os acordos: sempre que há discussão, todos são convidados a contribuir para uma solução. Lá em casa há acordos espalhados por toda a parte. "Pode ser sobre como gerir o tempo da PlayStation: por exemplo todos concordam que ao fim-de-semana se pode jogar duas horas. Pode-se ainda acrescentar uma cláusula que se um dos irmãos tiver amigos em casa os outros cedem a sua vez." E há sempre consequências estipuladas: que quem não cumprir perde a possibilidade de jogar, por exemplo. Os acordos são formais explica Joana, entre risos. Aparece o nome completo de todos, as regras e no fim as assinaturas. "Eles redigem o acordo e também assinam - comprometem-se."



Há tácticas para todas as situações. Até para a discussão dos banhos: "Em cada ano lectivo juntamo-nos e, com os horários de cada um, estabelecemos uma tabela." Este calendário é afixado na parede: a cada dia da semana vai alternando quem toma banho primeiro. Uma estratégia que também é útil para dividir as tarefas domésticas que cabem a cada um - lá em casa os miúdos sabem quando é a sua vez de pôr a mesa, de levantar os pratos ou de dar de comer ao coelho. E as desavenças com o iPad não têm de acabar em choradeira. A solução passa por ter um cronómetro ou relógio à mão, são "15 minutos e troca".



No fundo é ir criando soluções à medida que as situações surgem. "Há uns quatro anos, em férias, fizemos um acordo que determinava quem é que abria o portão da casa onde estávamos. Era preciso abri-lo e fechá-lo manualmente."



As férias, momento de convivência 24 horas, pode gerar tensão, por isso aconselha que os pais se previnam. Lá em casa, já decidiram que actividades e programas querem fazer nos dias de lazer. "Fomos a votos", conta. Cada um teve de eleger os programas que preferia e depois argumentar a sua escolha: lançar balões, dar mergulhos, fazer um piquenique, foram algumas das sugestões aprovadas. "Não vai haver brigas porque foram eles que decidiram tudo. Os pais podem sempre antecipar - preparar é importante."



Criar um laboratório

As estratégias ajudam no quotidiano mas também contribuem para a formação futura, acredita: "A nossa casa é um laboratório. A auto-regulação e a assertividade podem depois ser aplicadas nas relações familiares como na escola, nas suas profissões e noutros meios sociais."



Mas para que isso aconteça é necessário que os pais mantenham uma distância saudável, diz. Devem ajudar apenas nos primeiros passos: "Quando uma situação de conflito surgir parem, observem, esperem e avaliem se os miúdos conseguem resolvê-la. Não se metam sem ser necessário. Assim permitem que eles desenvolvam as capacidades de argumentação e negociação", diz. "Aqui há dias íamos para o carro e o do meio disse à irmã 'vai tu à frente que hoje é o teu dia'. Eles já fizeram uma agenda sem mim."



Nos workshops não se aprende só o que fazer - muitas vezes é também preciso lembrar o que evitar. As comparações entre filhos são negativas, defende: "Às vezes dizer 'anda lá despacha-te que o teu irmão que é mais pequeno já está pronto' ou 'o teu irmão no 6º ano tinha melhores notas do que tu', só vai aumentar a competitividade entre eles, podendo gerar afastamento. Faz com que se sintam diminuídos perante o outro, que sintam que o irmão é melhor e que os pais gostam mais dele(a) por causa disso. Os pais fazem-no como incentivo mas para eles não ajuda em nada a relação." A solução? Apostar no espírito de equipa. "Promovam antes que cooperem e que façam equipa contra os pais."



À medida que o tempo passa, a mediação continua a ser importante, assumindo formas diferentes. "Já tive uns pais cujo maior problema entre as filhas era a Netflix e a roupa", conta. Para as séries a regra de alternar e fazer uma agenda foi a solução, para a questão da roupa, trabalhou-se a comunicação: os pais podem e devem ajudar os filhos a comunicar melhor, a mudar o vocabulário - introduzir o "por favor" - ou a mudar o tom. "Podem ainda intervir, perceber porque é que aquela T-shirt é tão importante, se quem empresta não poderá ceder outra." A partilha é importante mas respeitar a individualidade (e as coisas de cada um) também. "É acordar para uma nova maneira de ver o conflito", diz. "Com o cansaço do dia-a-dia os pais precisam de saber lidar com crianças à bulha no sofá. Este é, um bocadinho, um balão de oxigénio."



Artigo publicado originalmente na edição nº 744 da SÁBADO, de 2 de Agosto de 2018.