Netflix defende filme 365 Dias, acusado de glorificar o tráfico sexual

A Netflix defendeu esta sexta-feira o filme 365 Dias , cuja retirada do serviço de streaming está a ser pedida pela cantora britânica Duffy, entre outros. Duffy considerou que o filme glorificava "a realidade brutal do tráfico sexual, rapto e violação".Na quinta-feira, dia 2 de julho, Duffy divulgou uma carta aberta a Reed Hastings, diretor da Netflix, a levantar preocupações sobre o filme baseado numa trilogia de livros escritos por Blanka Lipinska.O filme é descrito como um "drama erótico" e relata a história de uma mulher, encarnada pela atriz polaca Anna-Maria Sieklucka, que é feita refém por um mafioso siciliano, interpretado pelo ator italiano Michele Morrone. Este dá um ano à refém para que se apaixone por ele."Dói-me que a Netflix seja uma plataforma para 'cinema' deste tipo, que erotiza o rapto e distorce a violência sexual e o tráfico como um filme 'sexy'", escreveu Duffy na carta. A cantora galesa publicou este ano o seu testemunho sobre ter sido raptada e violada. "Tragicamente, as vítimas do tráfico e do rapto são invisíveis, e mesmo assim em 365 Dias o seu sofrimento é transformado num 'drama erótico', como descrito pela Netflix", lamenta a cantora, na carta publicada no site Deadline. Também foi iniciada uma petição no site Change.org que pede que o filme seja removido da Netflix por glorificar o tráfico sexual e facilitar as agressões sexuais contra as mulheres.Ao fim desta sexta-feira, a petição contava com cerca de 6 mil assinaturas.Por seu lado, a Netflix sublinhou que o filme tinha uma classificação que avisava quanto aos conteúdos violentos, sexual e de nudez. O filme foi lançado nos cinemas polacos em fevereiro de 2020 e o serviço de streaming diz que o disponibilizou, mas não esteve envolvido na produção."Acreditamos veementemente em dar aos nossos membros por todo o mundo mais escolha e controlo sobre a sua experiência com a Netflix. Os membros podem escolher o que querem ou não ver colocando filtros no perfil e removendo conteúdos específicos para os proteger de conteúdos que sentem ser demasiado adultos", indica a mesma fonte.