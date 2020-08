Para Pedro Paiva as maçãs costumavam ser simples. Há cinco anos, quando começou a fazer sidra no Douro, eram só amarelas, verdes ou vermelhas: "Estava sozinho, a olhar para como se fazia em França; era eu e o tio YouTube." Entre vídeos franceses dos anos 70 e a pesquisa sobre macieiras, descobriu dezenas de variedades de autóctones minhotas."Foi uma epifania", lembra, à chegada ao pomar da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. A tradição da sidra no Minho está adormecida, mas muitos interessados em despertá-la. As bebidas de maçã fermentada destes produtores são sidras naturais - sumos de fruta, sem aditivos ou sulfuroso, numa filosofia semelhante à dos vinhos naturais - e o meio para resgatar este património quase em extinção.A sidra de Miguel Viseu, João Gomes e Tiago Sampaio, nascida por volta de 2017, chama-se Nua - e o nome já diz muito. "É só maçã, despida e sem maquilhagens. Somos muito ligados à agricultura biológica", conta Miguel, também enólogo de vinhos naturais. As maçãs que compram para as suas três sidras são todas da região do Minho e de variedades cada vez mais perdidas, que sobrevivem em árvores antigas e muitas vezes solitárias devido ao abandono dos campos e à preferência do mercado por maçãs de calibre maior e com maior produtividade. Um dos seus fornecedores é a Escola Agrária de Ponte de Lima, onde resistem graças à pesquisa de Raul Rodrigues, o maior especialista em maçãs.Nessas macieiras há estirpes como a maçã verdeal, malápio, pipo de basto ou porta da loja, a maçã que, depois da colheita, em outubro, se aguenta no fresco até abril. "As pessoas tinham-na sempre à porta, para oferecer às visitas", anota Miguel. Esta é uma das variedades que leva os produtores a acreditar que as variedades regionais do Minho têm as características que fazem uma boa sidra.Pedro Paiva, criador da Faca nos Dentes, procura variedades que tenham maturação tardia, para que, quando se colhem, já encontrem frio na adega. Este ano fez 60 garrafas e vendeu-as todas. "Podem parecer poucas, mas o resultado mostrou que esta pode ser a variedade por excelência do Minho", atira, lembrando que regiões com tradição reconhecida nesta área - Astúrias, em Espanha, ou Normandia e Bretanha, em França - têm estirpes próprias, associadas à bebida.O desejo destes recentes produtores é ver isso acontecer por cá. Pedro Paiva avança mesmo que "o Minho pode tornar-se um terroir de sidra: tem as características específicas do solo e do clima, as variedades e também a cultura, um modo de fazer minhoto". "Se calhar, numa aldeia remota, uma pessoa mais antiga não sabe o que é sidra, chama-lhe vinho de maçã", diz Miguel.Os produtores podem usar o termo: a legislação impõe que apenas o de uva seja denominado vinho, mas era assim que a população (especialmente camponesa) chamava à bebida que fazia com as maçãs que não vendia. "O vinho de uva era para os senhores, o de maçã para quem trabalhava nos campos. As pessoas até têm um bocado de vergonha da bebida", realça Miguel, que vai descobrindo agricultores que mantêm uma árvore velha destas variedades que parecem esquisitas e não se vendem em supermercados. "Alguns só têm duas árvores e ficamos com elas; outros não vendem maçãs de baixo calibre e compramos por um valor um pouco mais alto, para estimular", explica.Pedro Paiva também anda pelos campos, seguindo pistas deste e daquele sobre onde está a última árvore de manja velha ou de âncora, por exemplo. "Há quem mas queira dar, mas eu quero comprar. É preciso pôr valor nisto, para manter este património natural vivo", acrescenta Pedro Paiva, que entrou nesta área, como diz, "de faca nos dentes, para dar tudo e destemido", desiludido com as versões mais comerciais da bebida, com perfis demasiado doces. Já Miguel diz-se "freak da acidez".Estas sidras naturais são mais ácidas e algumas delas sem gás (tranquilas, como se faziam tradicionalmente no Minho). Tanto a Faca nos Dentes, com 5 mil exemplares anuais, como a Nua, com 400 (a norte, existe ainda a Alfa) produzem sidras "pet nat" (a fermentação termina na garrafa) e têm público, garante Pedro: "Comecei a fazer para eu beber e afinal há muita gente a querer este perfil diferente."