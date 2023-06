3.13 segundos. Max Park quebra recorde do cubo de Rubik

Max Park, de 21 anos, quebrou o recorde da resolução do cubo de Rubik 3x3x3 durante uma competição a 11 de junho, nos EUA. Demorou apenas 3.13 segundos até que todas as faces ficassem iguais, e o feito já foi reconhecido pelo Livro de Recordes do Guinness.





O campeão norte-americano já detinha outros recordes mundiais relativos ao cubo de 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 e 7x7x7. Agora, superou o chinês Yusheng Du, que em 2018 resolveu o cubo em 3.47 segundos. O momento foi captado em vídeo."A atmosfera era elétrica", recordou o pai de Max Park, Schwan Park, em declarações ao Livro de Recordes. "Todos sabiam que ele tinha quebrado o recorde, e eu penso que em parte todos estavam em choque."Max Park tornou-se campeão mundial aos 15 anos. O cubo de Rubik tornou-se um instrumento importante para treinar a mobilidade fina e mais tarde competências sociais, durante competições, depois de Max ter sido diagnosticado com autismo aos dois anos. Agora, é um embaixador oficial da Rubik, marca com o nome do criador húngaro do também chamado "cubo mágico": Erno Rubik. O cubo foi criado em 1974.O norte-americano já foi tema de um documentário do serviço de streaming Netflix lançado em 2020, com o nome The Speed Cubers, em que também entra o campeão Feliks Zemdegs. Este último, de nacionalidade australiana, foi a primeira pessoa a quem Max Park, para quem as interações sociais são muito difíceis, pediu um autógrafo e uma fotografia.Em Portugal, o recorde nacional de 3x3x3 é detido por Afonso Cláudio Machado, com 5.67s, de acordo com a World Cube Association. Fonte da comunidade portuguesa de resolução de cubos de Rubik, a Cubing Portugal , aponta àque o recorde foi batido a 22 de abril de 2023, durante a competição Lisboa Open 2023. Trata-se do 308.º recorde no ranking mundial, e o 101.º europeu. As competições nacionais promovidas pela World Cube Association podem ser consultadas aqui.