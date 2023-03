A SÁBADO acompanhou o último dia de gravações, que contaram com muitas peripécias: Inês Aires Pereira construiu um boneco ventríloquo e andou a correr de facas na mão. E Toy teve de por uma bola de basquetebol a rodar numa banheira.

"Markl? Quantos minutos faltam?" A SÁBADO nas gravações do Taskmaster

Sexta-feira, 11h. A atriz Inês Aires Pereira arrasta um caixote do lixo pelo relvado. “Está um cheiro. Cheira muito mal”, diz para a câmara e para os 11 membros da equipa técnica – entre câmaras, um fotógrafo, o realizador, anotador e assistente de som – que assistem à sua prova. “Cheira a peixe podre”, garante com um esgar enquanto abre e fecha a tampa do caixote, mas à SÁBADO, a escassos três metros de distância, não chega qualquer odor fétido.