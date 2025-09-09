Sábado – Pense por si

Vida

Um livro que é grito de revolta

Sofia Parissi
Sofia Parissi 09 de setembro de 2025 às 23:00

Uma compilação de histórias reais contadas por mulheres deu origem à novela gráfica "Manda msg Quando Chegares", da autora RGB. Já disponível nas livrarias.

O professor cantava ao ouvido da jovem: “Que tal nós dois numa banheira de espuma?”O episódio real faz parte da novela gráfica Manda msg Quando Chegares e foi contado por uma amiga à autora do mesmo, que prefere usar o pseudónimo RGB - a ilustração não é a sua atividade profissional principal e por essa razão opta por manter o anonimato.

