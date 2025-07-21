Sábado – Pense por si

Catherine Newman conta o verão de uma família normal

"Sandwich" é um romance sobre a vida nada romântica de uma mulher que já tem filhos criados e ainda tem os pais que a criaram

Um livro sobre o que é ser uma mulher na menopausa
Ângela Marques 21 de julho de 2025 às 07:00
D. R.

Há livros que são portais. Sandwich não terá, certamente, essa ambição mas, à sua maneira, ele é exatamente isso. A autora, Catherine Newman, não deve ter pensado tão além quando escreveu a primeira frase do prólogo: "Imagine o seguinte: uma faixa de península entrando pelo Oceano Atlântico." A verdade? A vila costeira de Cape Cod para onde nos leva pela mão não é um destino mas um ponto de partida para conhecermos a narradora Rocky, uma mulher de 54 anos que só quer passar uma semana de férias com a família.

