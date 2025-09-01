Sábado – Pense por si

Rutger Bregman: “As pessoas têm de acordar dos seus empregos de treta”

Pedro Henrique Miranda 01 de setembro de 2025 às 18:00

As pessoas estão a desperdiçar talento em empregos socialmente irrelevantes, defende o historiador Rutger Bregman. É preciso fazer algo para combater os “sem-vergonha” e os “atuais líderes”, diz ainda.

Aos 37 anos, o neerlandês Rutger Bregman é já um dos pensadores e historiadores mais lidos da Europa. O seu mais recente livro, Ambição Moral, publicado este verão pela Bertrand Editora (que editara, já, Utopia para Realistas e Humanidade), serve de pretexto para uma conversa em que Bregman defende que é preciso alterar o que entendemos por sucesso. Uma conversa em que desafia também os “talentos desperdiçados” a largar os “bullshit jobs” e a mudar o mundo.

