Alentejo, um paraíso sob pressão

Em Sines, os baluartes industriais disparam fumo para o céu dia e noite. É logo ali, na ribeira da Junqueira, a norte de Porto Covo, que começa o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina (PNSACV), o maior do País, área protegida que se estende pelos municípios de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo até à ponta de Sagres. Em Odemira, chovem acusações sobre a contaminação das águas pela expansão da agricultura intensiva. Em Vila do Bispo, os turistas espalham lixo e conduzem nas dunas. O apetite pela construção é transversal. "A preocupação é que os impactos sejam tão fortes que atinjam a riqueza da costa na biodiversidade bem como a economia existente, que é baseada num turismo de natureza", diz António Quaresma, historiador de 73 anos, especialista no Alentejo Litoral. Para Nuno Sequeira, da Quercus, o PNSACV é cada vez mais "uma região desprotegida".



Em 2018, a SÁBADO percorreu os 110 km de Sines até Sagres. É um roteiro sobre as maiores ameaças à preservação da última faixa do litoral português que sobrevive à descaracterização e ao abuso humano. Recorde o artigo publicado em outubro desse ano.



Sines: A chaminé imparável

Rodrigo (nome fictício) adora o seu quintal, mas não pode usá-lo. Nos dias secos e sem vento, um intenso cheiro químico paira sobre o bairro, o Loteamento do Farol, provocando-lhe ardor nos olhos e dores de cabeça. "Fechamos as janelas, estendemos a roupa em casa e nem dá para comermos lá fora", queixa-se. Rodrigo tem poucas dúvidas de onde vêm os odores fétidos: "Acontece desde 2015, quando a Ecoslops, uma empresa de gestão de resíduos dos navios e das águas de lastro, começou a funcionar aqui ao lado", diz.