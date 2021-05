Os melhores hotéis e praias para relaxar na Andaluzia

Como seria de esperar, esta é uma zona com toda a riqueza, beleza e diversidade que se adivinharia de uma província com a dimensão e disposição da Andaluzia. Abarcando toda a zona sul de Espanha, alberga o furor citadino e a tranquilidade rural, as águas quentes do Mediterrâneo e as frescas do Atlântico, e ainda a característica herança histórico-cultural resultante da mistura dos reinos cristãos com o anterior domínio muçulmano.



Não pecará, por isso, a Andaluzia por falta de escolhas. O problema, esse, é não saber por onde escolher. Fomos, por isso, democráticos: para a lista de sugestões para umas férias de sonho, selecionámos um hotel por província, e duas praias por província costeira, para que, onde quer que vá, dê sempre a bom porto.





Hotéis