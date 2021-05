Cartas trocadas entre Saint-Exupéry e Consuelo mostram como nasceu "O Principezinho"

Entre cartas, telegramas, fotografias, esboços de Saint-Exupéry e desenhos, são mais de 160 os documentos de correspondência trocada entre o escritor Antoine de Saint-Exupéry e a pintora Consuelo de Saint-Exupéry, e que foram publicados na quinta-feira, em França. E estes não são apenas mais uns papéis que traçam a vida do escritor de O Principezinho, mas sim provas que ajudam a conhecer o amor entre os dois artistas, a relação agitada que ficou marcada na história e o início da história do livro que já vendeu mais de 200 milhões de exemplares a nível mundial.

A correspondência agora publicada foi trocada entre 1930 e 1944, mais especificamente um ano antes do casamento entre os dois e o ano da sua morte. À AFP, o biógrafo de Exupéry, Alain Vircondelet, explicou que os momentos difíceis pelos quais o casal passou se justificam pelo "caráter exuberante" de Consuelo e pela tendência depressiva de Exupéry.

"Consuelo, querida, não entendes o quanto me fazes sofrer", escreveu o poeta e aviador numa das cartas enviadas. E ela escrevia: "Choro de emoção, tenho tanto medo de me exilar no teu coração".