O que é que não viram em Odemira?

O Governo e o Estado parecem ter acordado agora para a grave situação social e de direitos humanos que se vive em Odemira. Afinal, o que é que não viram antes, naquele que é o maior concelho da Península Ibérica, e que estava há vista de todos há uma década?! Este Governo e todos os que o antecederam nos últimos anos, de Sócrates para cá, não viram que crescia em Odemira e Aljezur um atentado contra a dignidade humana, mas também contra este concelho e a sua população.



Não leram os jornais e revistas que há muito o denunciam, não viram as dezenas de reportagens de televisão e rádio que fizeram o mesmo. Não ouviram sequer os alertas sucessivos dos autarcas de Odemira e Aljezur, de altos responsáveis da Autoridade para as Condições de Trabalho, em particular da delegação de Beja, que não tem nem pessoas, nem quadro legal para atuar. Não ouviram os alertas dos autarcas e não ligaram à documentação enviada, há muito tempo, para governos, parlamento, autoridades judiciárias e outras instâncias políticas e institucionais.



Ao longo de uma década, à exceção de quem estava na primeira linha deste combate pela decência, sobretudo os autarcas, ninguém viu o que era óbvio. O cultivo de frutos vermelhos em estufas tem vindo a provocar um grave dano ambiental, a impor um modelo económico centrado exclusivamente na ganância das empresas produtoras, das de angariação de trabalho e de prestação de serviços, quase todas com sede fora dos concelhos onde laboram e, a maior parte, de Portugal, ou pura e simplesmente de fachada. Não fica, praticamente, dinheiro nenhum naqueles dois concelhos - a não ser o dos arrendamentos selvagens, que metem 20 pessoas em casas de 30 metros quadrados, dos proprietários que vendem ou arrendam terreno ou meia dúzia de fornecedores. O valor criado para as populações e para o território está próximo do zero, apesar de muita gente encher a boca com os números das exportações de frutos vermelhos. Atividade que, para além do mais, está a estourar com os recursos hídricos geridos a partir da barragem de Santa Clara-a-Velha e de todo o perímetro de rega do rio Mira.