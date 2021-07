Doce francês, sotaque angolano

Laura não se desmanchou mas, quando abriram a porta e percebeu que um jogador do Sporting tinha encomendado um dos seus bolos, ganhou o dia. "A noite toda! Não parou de falar nisso", diz Muriel, a mãe dela e sócia no Zukar. Esta pastelaria de estilo francês e alma angolana nasceu numa cozinha de casa e ganhou dimensão e fama, alegra-se Laura Nascimento. Depois da abertura de um ateliê em Lisboa, o objetivo para o verão é angariar dinheiro para alimentar crianças em Luanda.



Aos 57 anos, Muriel, francesa que trabalhou durante anos como professora de crianças em Angola, tem a felicidade de estar a aprender uma nova profissão. A filha, Laura, franco-angolana, trabalhou em pastelarias parisienses e ensina-lhe a técnica com rigor.



Não é difícil porque sempre conheceu os brioches, os fraisiers e tartes de chocolate. "Via as minhas avôs fazerem as receitas tradicionais, mais rústicas. Até a minha mãe, que não passava muito tempo na cozinha, fazia massa das tartes. Parte-me o coração ver que compram massas feitas", diz de mão no peito. Aqui, como se lê na montra, é tudo artesanal e de produtores o mais próximos possível.