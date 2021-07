Os vinhos portugueses agora têm lata

Lá fora é um mercado em crescendo. Cá dentro, o vinho em lata dá os primeiros passos, mas as marcas estão entusiasmadas. Será a próxima sensação do verão?



Corria o ano 1936 quando os primeiros vinhos em lata apareceram nos Estados Unidos, mas foi nos anos 2000 que a prática ganhou expressão. No início do milénio, a Rich Prosecco apostava em Paris Hilton para promover as suas latas douradas e na última década o fenómeno explodiu nos EUA, à boleia da Mancan, um polémico vinho de lata que afirmava ser para homens de barba rija.



Género à parte, o vinho em lata aponta para um público jovem que se deixa conquistar pela facilidade com que uma lata se leva para a praia ou para um convívio ao ar livre. Segundo a consultora Grande View Research, o mercado global do segmento está avaliado em 211 milhões de dólares (177 milhões de euros) e espera-se que até 2028 cresça 13,2%.