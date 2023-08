O vinho escolhido para servir Marcello Caetano era um "branco do Buçaco único, antigo, daqueles que já não existem", recorda à SÁBADO Alexandre de Almeida, líder do grupo hoteleiro com o mesmo nome. Sentado no Mesa Real - a antiga sala de banquetes dos Braganças, em 1917 transformada em restaurante - o presidente do Conselho não teve a reação esperada: "Quando leva o vinho à boca, começa a fazer caretas. É aí que o meu tio diz ao escanção: ‘Olhe, vá lá servir-lhe vinho do ano.’ E desse ele gostou muito", acrescenta divertido o gestor.