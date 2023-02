Pratos de conforto para dias frios

Juntámos os melhores restaurantes, em Lisboa, no Porto e em Braga, para contrariar o frio e desfrutar de pratos de inverno como o cozido à portuguesa, papas de sarrabulho ou tripas à moda do Porto.

Para se aquecer nos dias mais frios de inverno, há poucas opções mais eficazes do que pratos tradicionais portugueses, confecionados com produtos regionais e cheios de sabor. O cozido à portuguesa, com carne de porco e de vaca, enchidos, legumes, feijão e batata, e as papas de sarrabulho, à moda de Braga, cozinhadas com sangue, carne e enchidos, fazem parte das opções mais procuradas nesta altura.