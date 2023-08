A salada veranil da chef Lídia Brás

O Stramuntana, em Vila Nova de Gaia, abriu há três anos, mas Lídia Brás e Fernando Araújo já não são novos nestas andanças. Juntos na restauração (e na vida) há 16 anos, quiseram fazer deste restaurante um tributo às raízes de Trás-os-Montes. A carta reflete o que a natureza dá, diz Lídia, e se no inverno vinga o fumeiro, no verão vão-se buscar à horta os tomates, as alfaces e os pimentos. Esta salada, embora não esteja na carta, é um reflexo do interesse por produtos da época. Não precisará de mais nada à mesa para uma boa refeição.