As nossas sugestões pelo mundo

Levantamos o véu sobre as festas, as feiras e os festivais que não pode perder nos próximos meses, de Espanha às Filipinas ou ao México.





Dublin, IrlandaVista-se de verde e faça-se aos bares, desfiles, concertos, festas que vão dominar a capital irlandesa entre 14 e 19 de março. Também nos Estados Unidos da América (nas cidades de Chicago e Nova Iorque, por exemplo) são esperadas multidões nas ruas a festejar a data.Narvik, NoruegaO festival realiza-se desde a década de 50 para celebrar a chegada do caminho de ferro à região remota de Narvik, onde o sol da meia-noite é habitual. São mais de 200 eventos culturais e festivos durante uma semana, com música, teatro e dança.AçoresAté 1 de abril, na ilha de São Miguel, nos Açores, decorre a 10.ª edição do Festival Tremor. Funk turco, pop holandês, tecno, fado, trash metal, há de tudo. Consulte a lista de bandas e DJs nacionais e estrangeiros convidados em tremor-pdl.com. Bilhetes a 60 euros.EspanhaÉ uma das mais afamadas feiras da Europa e decorre até 29 de abril, dia em que a festa chega à Praça de Espanha. Canto, dança, petiscos, vinho e cerveja, tourada, os melhores fatos tradicionais e concertos de grande estrelas. Saiba mais em visitasevilla.es.MéxicoÉ a celebração da cultura mexicana, na data que recorda a vitória sobre o império francês na Batalha de Puebla, em 1862. Hoje acontece não só lá, mas onde e sempre que mexicanos estejam presentes. Gastronomia, música, dança e muita cor.Lucban, FilipinasHomenageia o padroeiro dos agricultores, San Isidro de Labrador e é o momento em que toda a região se engalana com cores e vestimentas, pratos tradicionais e muita gente nas ruas. Saiba mais em pahiyasfestival.com.