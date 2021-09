SÁBADO Viajante está na Tunísia

Com o regresso às viagens a dar passos cada vez mais seguros, estivemos na Tunísia para descobrir a sua costa mediterrânica. Ao longo das próximas semanas vamos estar na Tunísia, de Sousse a Monastir, com praia e património para deslumbrar quem lá chega. No primeiro episódio, que estreia este sábado de manhã (10h20) na CMTV, a cidade em destaque é Sousse. O seu museu é considerado o segundo mais importante do país, quanto a mosaicos e herança romana.





Em Port El Kantaoui vamos ter uma conversa com o responsável regional de Turismo sobre o que tem sido feito para garantir a segurança e saúde dos visitantes, bem como sobre a vasta oferta hoteleira, de restauração e de praia e desporto na região de Sousse.Terminamos com um passeio pela animada marginal e a descoberta dos monumentos mais famosos da cidade, bem como a sua gastronomia.E na próxima semana, voltaremos a surpreender com um destino emergente na Tunísia.