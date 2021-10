Expo 2020: Todos ao Dubai

A Expo 2020 no Dubai inaugurou neste início de outubro e vai durar até março do próximo ano. Adiada por um ano em virtude da pandemia, vai ter Portugal como um dos 192 países representados. É a primeira exposição mundial a acontecer no Médio Oriente e são esperados 25 milhões de visitantes.

Os oito anos de planeamento chegaram ao fim no primeiro dia de outubro. Pela primeira vez, uma exposição mundial está a acontecer num país do Médio Oriente, neste caso no Dubai, um dos componentes dos Emirados Árabes Unidos. Começa com um ano de atraso, em virtude da pandemia, mas os objetivos principais da organização mantêm-se inalterados: criar uma ponte entre Oriente e Ocidente através da troca de conhecimentos, defesa da sustentabilidade e criação de um espaço privilegiado na área dos negócios.