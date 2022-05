SÁBADO Viajante: Venha connosco à Tailândia

Tailândia é o tema de capa da próxima edição da revista SÁBADO Viajante. Para abrir o apetite, neste sábado 21 de maio, a CMTV transmite (10h20) o episódio do programa de viagens dedicado a este destino do Sudeste Asiático.





Enquanto a sua revista de viagens não chega às bancas (28 de maio), venha descobrir connosco a ilha de Phuket, sua história, presença portuguesa, gastronomia, noite e praias. Mas há mais para ver. Vamos também em lancha rápida até às ilhas Phi Phi, onde se situa uma das praias mais famosas do mundo - Maya. O local é um dos mais visitados do país, em parte graças ao sucesso que foi o filme de 2000, The Beach - A Praia, realizado por Danny Boyle com Leonardo DiCaprio e Virginie Ledoyen nos papéis principais.Terminamos esta viagem em beleza num campo de elefantes especial. O Elephant Hills Camp oferece a possibilidade de estar perto e alimentar estes animais tão especiais, além de proporcionar a oportunidade de um passeio de canoa pelo rio Sok, em pleno Parque Natural de Khao Sok. Tudo termina com um almoço tradicional no meio da selva.Não perca mais um episódio dana CMTV, lembrando que todos os outros estão disponíveis a qualquer hora em sabado.pt/viajante.