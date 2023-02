Fevereiro, um mês histórico e trágico

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Antes dele, nunca um europeu tinha navegado tão longe para sul. Falamos do navegador português Bartolomeu Dias, que dobrou o Cabo da Boa Esperança a 3 de fevereiro de 1488, há 535 anos. O até aí Cabo das Tormentas foi um ponto de viragem, literalmente, na expansão marítima portuguesa. Fica a sul da Cidade do Cabo, na África do Sul, e, antes de lá chegar, Bartolomeu Dias preparou-se no Golfo da Guiné e por toda a costa africana até descobrir o caminho marítimo para a Índia.





Na música, o 3 de fevereiro até teve direito a uma canção - American Pie, de Don Mclean. Em 1959, um acidente de aviação terminou com as vidas dos músicos Buddy Holly, JPRichardson e Ritchie Valens - exato, o do La Bamba. O avião caiu num campo de milho no Iowa, depois de um concerto e de uma viagem ganha por moeda ao ar. É a história "the day the music died", como foi cantada no tema.