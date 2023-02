Fez o mochilão na América Latina? Conte-nos tudo

Está de volta o concurso de fotografia "Eu fiz o mochilão na América Latina", uma organização da Bolsa de Turismo de Lisboa, da Casa da América Latina e da revista SÁBADO Viajante. À semelhança dos anos anteriores, a revelação dos vencedores, a atribuição dos prémios e a partilha de experiências vai acontecer durante a BTL 2023, que decorre entre 1 e 5 de março na FIL, no Parque das Nações, na capital portuguesa.





Para participar, é muito simples. Basta seguir o link https://btl.fil.pt/concurso- fotografia no site da BTL e submeter três fotografias de viagem que remetam para uma viagem, uma aventura ou um momento especial na América Latina. As fotografias terão ainda que ser partilhadas no Instagram com o hashtag #mochilaobtl2023. Nota importante: a conta de Instagram dos participantes terá que ser pública.

Durante a BTL, mais concretamente no dia 4 de março às 17h, no palco BTL Lab by Nest (Pavilhão 3) irá decorrer a conversa com os participantes e a atribuição de prémios. As fotografias vencedoras serão anunciadas e, posteriormente, publicadas no site e página de Facebook da BTL, bem como nas redes sociais da Casa da América Latina e da SÁBADO Viajante.



Junte-se a nós na conversa e no concurso.