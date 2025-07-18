Jamaica, o nosso próximo destino

Estreia neste sábado o primeiro episódio da aventura da SÁBADO Viajante nesta ilha das Caraíbas. Acompanhe tudo no canal Now e, em agosto, na sua revista de viagens.

A Jamaica é muito mais do que praia e sol. Há tanto mais para descobrir nesta ilha das Caraíbas, que a dificuldade é mesmo a escolha. Neste primeiro episódio na ilha do reggae, começamos por juntar a natureza à adrenalina, com uma visita ao Mystic Mountain, em Ocho Rios. É um parque de aventura no topo da floresta, com telecadeiras, bobsled, slide, escalada e montanha russa suspensa.

Num segundo momento, vamos conhecer as quedas de água do rio Dunn, a atração mais popular da Jamaica. Acessíveis pela estrada ou de barco, estão abertas ao público desde a década de 1970 e têm espaço de restaurante, bar e redes à espera para quem queira recuperar do esforço da subida das cascatas.

Há muito mais para descobrir na Jamaica, como lhe vamos mostrar neste sábado a partir das 09h15 no canal Now. Uma visita a Falmouth, mais ou menos a meio caminho entre Ocho Rios e Montego Bay, vai permitir descobrir a Lagoa Luminosa, cocktails de boas vindas e espetáculo de fogo, além de uma visita especial à Aldeia de Artesãos que combina teatro com arte, artesanato e produtos locais.

Também vamos conhecer uma boa sugestão de alojamento dentro do pacote turístico da Newblue, nossa parceira nesta aventura: o Iberostar Selection Rose Hall Suites. Tudo Incluído na zona de Montego Bay, pensado para quem quer descansar à beira-mar.

Em Ocho Rios, um dos pontos mais turísticos da Jamaica, antiga vila piscatória que recebe agora navios de cruzeiro, vamos percorrer as ruas movimentadas, o mercado de artesanato e sentar à mesa do restaurante Miss T’s, onde o jerk chicken, prato-bandeira do país, é de lamber os dedos.

Na SÁBADO Viajante, sabemos para onde vamos. Venha connosco conhecer a Jamaica.