Sábado – Pense por si

Gourmet

Receitas: a salada fresca da chef Ana Carolina

A chef Ana Carolina, que dirige a cozinha do Cícero, em Lisboa, sugere uma salada com rebentos de feijão, salmão e camarão. Fique a conhecer a receita.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas GPS
Receitas: a salada fresca da chef Ana Carolina
Sofia Parissi 22 de julho de 2025 às 22:59
Sérgio Lemos

Natural de Recife, na região Nordeste do Brasil, Ana Carolina é apaixonada pela cozinha desde que se lembra, mas foi em Portugal - para onde se mudou há sete anos - que decidiu pôr em segundo plano a área da contabilidade e gestão para se dedicar por completo à restauração.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Saladas sugestões chef Ana Carolina Cícero verão
Artigos Relacionados
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Receitas: a salada fresca da chef Ana Carolina