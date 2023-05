Bom apetite na Beira Baixa

Esta semana, a SÁBADO Viajante vai andar a provar o melhor da gastronomia da Beira Baixa. Do azeite ao borrego, passando pelo cabrito e novas tendências, vai haver de tudo um pouco para conhecer. Sábado, a partir das 10h20 nha CMTV, continuamos a descobrir Portugal e o mundo.





A carregar o vídeo ... Promo SÁBADO Viajante Beira Baixa 20 de maio

A viagem começa em Meimoa, onde um antigo lagar de azeite funciona agora como museu etnográfico e arqueológico. Depois, vamos a uma prova deste líquido dourado da região antes de seguirmos para Castelo Branco. É na capital de distrito que iremos conversar com o chef Nuno Salvado, no restaurante Encosta da Muralha, e provar a especialidade que é o merino da Beira Baixa.Daí seguimos para o Campo do Rosmaninho e subimos à Torre de Vigia na Serra das Talhadas, projetada por Siza Vieira, para ouvir João Lobo, presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, explicar quais os melhores pratos que se podem comer por aqui.

Em Vila Velha de Ródão vamos visitar um lagar de varas e, em Oleiros, render-nos ao cabrito estonado da Adega dos Apalaches. Tudo isto e muito mais porque sabemos para onde vamos. Venha daí connosco, no papel, online (sabado.pt/viajante) e todas as semanas, ao sábado de manhã, na CMTV.