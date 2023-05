Passadiços que são mergulhos na paisagem

Construídos no interior das serras portuguesas, ao longo da costa algarvia ou ao lado de ribeiras, lagoas e cascatas no norte do País, os trilhos e passadiços foram pensados para os amantes de caminhadas, que procuram momentos de plena comunhão com a fauna e a flora das regiões. Durante os percursos há sempre tempo para parar, descansar e apreciar a vegetação silvestre.

Passadiços do Mondego

Os Passadiços do Mondego formam um percurso com 12 quilómetros, que lado a lado com as margens do rio Mondego, o ribeiro do Barrocal e o rio Caldeirão conduz os visitantes por localidades como Videmonte, Trinta, Vila Soeiro e Barragem do Caldeirão. Inseridas no Geopark Estrela da UNESCO, as zonas de travessia, passadiços de madeira e pontes suspensas, compõem os três percursos disponíveis, ideais para uma caminhada em comunhão com a natureza.