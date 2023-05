História, Cultura e Património na Beira Baixa

No próximo sábado, vamos andar pela Beira Baixa em busca do melhor da região. Bordados, Cargaleiro, um hotel na natureza, aldeias e jardins históricos - há de tudo. Para descobrir na CMTV a partir das 10h20.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A SÁBADO Viajante tem andado pela Beira Baixa e, no próximo sábado de manhã, vamos mostrar-lhe o melhor desta região portuguesa quanto a Cultura e Património. Prepare-se para uma viagem pelas aldeias históricas, museus e centros de interpretação, sempre com a natureza em estado puro a acompanhar o percurso.





A carregar o vídeo ... Promo SÁBADO Viajante 27 de maio

Começamos em Monsanto, uma das aldeias históricas mais conhecidas de Portugal e que anda agora a ser falada pelo mundo graças à série de televisão Guerra dos Tronos. Daí, na companhia de Francisco Grilo (da empresa Beira Tours), vamos seguir para a Rota dos Fósseis em Penha Garcia. Junto à praia fluvial, com vista para os moinhos e casas recuperadas, vamos conversar sobre os mais de 450 milhões de anos de história deste local.Daí seguiremos até bem perto de Espanha para conhecer Monfortinho e o hotel Fonte Santa, antes de, no dia seguinte, nos fixarmos em Castelo Branco para algumas experiências acessíveis a todos os viajantes. Do Centro de Interpretação do Bordado ao Museu Cargaleiro, passando pelo histórico Jardim do Paço Episcopal, há muito para ver na capital de distrito.Terminamos na Serra das Talhadas, antes de partirmos para mais uma aventura por Portugal e pelo mundo. Nasabemos por onde vamos, venha daí connosco.