Os hotéis e os chinelos de quarto

Noventa e nove em cada cem vezes, uma crónica é uma oficina de teorias - e esta, que se dedica a trazer-vos o que de mais interessante se esconde no mundo do lifestyle (que é como dizer no mundo das cinco estrelas, em que a fauna ganha milhões e a flora é toda comestível), apresenta, de caras, uma: quanto mais pequeno o hotel mais requintado o ambiente.