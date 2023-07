Zelensky transmitiu a Costa importância da NATO tomar decisão sobre adesão

O Presidente ucraniano transmitiu hoje ao primeiro-ministro português a importância de a NATO tomar uma decisão sobre a futura adesão de Kiev à aliança, numa conversa telefónica entre ambos, que serviu para "coordenarem posições".







Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, Volodymyr Zelensky anunciou que teve uma conversa telefónica com António Costa, em que "coordenaram posições" sobre a cimeira da NATO, que decorre esta terça e quarta-feira em Vílnius, na Lituânia."Salientei a importância de uma posição decisiva da Aliança relativamente à futura adesão da Ucrânia [à NATO] e agradeci a avaliação positiva quanto à implementação, por parte da Ucrânia, das recomendações da Comissão Europeia", lê-se na mensagem.Zelensky acrescenta ainda que espera que as negociações com vista à adesão de Kiev à União Europeia (UE) comecem "até ao final deste ano"."Agradeci a António Costa pela vontade portuguesa em participar concretamente na implementação dos três pontos da Fórmula ucraniana da paz: segurança alimentar e energética, e ecocídio.Zelensky tem insistido, quase semanalmente, sobre a importância da adesão da Ucrânia à NATO, apesar de o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e vários líderes de países que integram a organização excluírem uma adesão em tempo de guerra, fazendo-a depender da chegada da paz.Ainda esta sexta-feira, Jens Stoltenberg descartou que a adesão da Ucrânia seja discutida na cimeira de Vílnius, salientando que essa adesão vai acontecer, mas não para já, nem a curto prazo."Por agora, o importante é garantir que a Ucrânia prevalece", disse o secretário-geral da NATO em conferência de imprensa em Bruxelas.Hoje cumpre-se o 500.º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, data que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou com um vídeo não datado, publicado hoje nas redes sociais, no qual saúda a "coragem" dos soldados ucranianos a partir da Ilha das Serpentes, no Mar do Norte, onde o exército obteve uma vitória relevante no início do conflito com a Rússia.