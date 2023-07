Ucrânia diz que não usará bombas de fragmentação na Rússia

Oleksii Reznikov, ministro da Defesa da Ucrânia, garantiu este sábado que não seriam usadas bombas de fragmentação na Rússia.





Na sexta-feira, os EUA anunciaram que iriam fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia. Este tipo de armamento é proibido por mais de 100 países, mas nem a Ucrânia nem os EUA assinaram os tratados internacionais que assim o estipulam."A nossa posição é simples - precisamos de libertar os nossos territórios temporariamente ocupados e de salvar as vidas do nosso povo", considerou Oleksii Reznikov através do Twitter. "A Ucrânia usará estas munições só para a desocupação dos seus territórios internacionalmente reconhecidos. Estas munições não serão usadas no território russo internacionalmente reconhecido."De acordo com a Reuters, a Ucrânia irá registar o uso das bombas e trocar informação com os seus aliados.As bombas de fragmentação costumam lançar grandes números de bombas mais pequenas em áreas vastas, podendo matar indiscriminadamente. As bombas que não explodem tornam-se um perigo durante décadas.A Rússia lamentou a decisão dos EUA mas frisou que não iria alterar o curso da "operação militar especial".