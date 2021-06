Vendas a retalho sobem em abril na zona euro e UE, Portugal acima da média

As vendas a retalho tiveram em abril uma aceleração homóloga na zona euro (23,9%) e na UE (22,4%), com Portugal a crescer acima da média (27,2%) e a apresentar o maior aumento em cadeia (4,3%), segundo o Eurostat.





De acordo com o gabinete estatístico europeu, o volume das vendas a retalho subiu marcadamente em abril, face ao mesmo mês de 2020, tanto na zona euro (23,95) quanto na União Europeia (UE 22,4%), mas, na comparação com março, o indicador recuou 3,1% em ambas as zonas.Na variação homóloga, todos os Estados-membros viram as vendas a retalho a subir, com o Luxemburgo à cabeça (46,1%), seguido da França (42,1%) e da Roménia (41,7%), tendo Portugal aumentando 27,2%, acima da média europeia.Face a março, os maiores recuos foram observados na Eslovénia (-10,4%), na Dinamarca (-8,6%) e em França (-6,0%), tendo Portugal registado a maior subida em cadeia (4,3%), seguido da Letónia (3,8%) e da Lituânia (3,7%).Recorde-se que em abril de 2020, a maior parte dos Estados-membros da UE estavam em confinamento rigoroso devido à pandemia da covid-19, e que afetou, entre outros setores, o do comércio de retalho.