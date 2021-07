Vários detidos e apreensão de droga na operação da PSP em Estremoz

A PSP fez hoje detenções e apreensões de droga, ouro e dinheiro no âmbito de uma operação relacionada com tráfico de estupefacientes que está a decorrer hoje de manhã em Estremoz, disse à Lusa o comissário Marco David.







"A PSP está a realizar hoje de manhã uma operação policial na cidade de Estremoz que teve por base uma investigação que durava há cerca de 15 meses relacionada com suspeita de tráfico de estupefacientes e de armas de fogo", disse à Lusa o comissário.Durante a operação, que cerca das 07:20 ainda não tinha terminado, foi dado cumprimento a 63 mandados de busca, 50 domiciliários e 13 não domiciliários."Foi ainda dado cumprimento a cerca de 10 mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pela autoridade judiciária. Foram feitas detenções, mas ainda não consigo avançar com um número. Foi apreendida droga, ouro e dinheiro em quantidades que também ainda não consigo avançar", disse ainda.De acordo com o comissário, a operação organizada pelo Comando distrital da PSP de Évora, contou com o reforço de outros comandos de diversas valências e da Unidade Especial de Polícia.O comissário remeteu para mais tarde um balanço da operação.