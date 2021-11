Utilização de 'bodycams' pelos polícias aprovada na especialidade

A utilização de sistemas de videovigilância pelas forças e serviços de segurança, que vai permitir aos polícias usarem câmaras nos uniformes, as chamadas 'bodycams, foi aprovada esta quarta-feira na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.







Bruno Colaço/Cofina

O texto aprovado na especialidade foi apresentado pelo PS e substitui a proposta do Governo, tendo merecido os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e Chega.Fica de fora do novo texto a visualização e o tratamento pelas forças de segurança de dados por um sistema de gestão analítica, captação de dados biométricos, a utilização pelas polícias de câmaras em 'drones' e na vigilância marítima e fluvial. Estas propostas estavam no diploma apresentado pelo Governo.Esta proposta que vai permitir aos polícias o uso das 'bodycams', uma reivindicação dos elementos das forças de segurança, vai a votação final no parlamento na sexta-feira.