Ucrânia: Moscovo e Kiev trocam 205 prisioneiros de guerra

A anterior troca de prisioneiros entre as partes tinha envolvido 193 pessoas de cada lado, em 24 de abril.

A Federação Russa e a Ucrânia, em guerra desde a invasão de 24 de fevereiro de 2022 das tropas da antiga União Soviética, trocaram esta sexta-feira entre si 205 prisioneiros de cada lado.



Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros de guerra AP

O anúncio foi feito pelas forças armadas russas, uma semana após o presidente norte-americano ter avançado com a possibilidade de um novo acordo do género.

"Em 15 de maio, 205 militares russos foram repatriados de territórios" controlados por Kiev, afirmou o exército russo em comunicado nas redes sociais.

A mesma fonte declarou que “em troca, foram entregues 205 prisioneiros de guerra das forças armadas ucranianas".

"Atualmente, os militares russos estão em território da República da Bielorrússia, onde estão a receber a assistência psicológica e médica necessária", lê-se, sendo que os Emirados Árabes Unidos "forneceram esforços de mediação humanitária".

A anterior troca de prisioneiros entre as partes tinha envolvido 193 pessoas de cada lado, em 24 de abril.

A ofensiva de larga escala lançada pela Rússia sobre a Ucrânia e respetivos contra-ataques, há mais de quatro anos, constituem o conflito mais sangrento na Europa desde a II Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortes de uma lado e de outro da fronteira, segundo estimativas, além de numerosos prejuízos em infraestruturas, sobretudo energéticas.