05 de março de 2026 às 20:50

Prisioneiros de guerra ucranianos reencontram as famílias

Após longos meses em cativeiro na Rússia, alguns prisioneiros de guerra ucranianos regressaram para as suas famílias, num encontro caloroso em Chernigov, na Ucrânia. Dezenas de pessoas seguram retratos dos entes queridos na esperança de os ver sair dos autocarros.

