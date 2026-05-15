Ucrânia: Aumentou para 24 o número de mortos de ataque russo contra Kiev

O último balanço indicava a morte de 21 pessoas, no distrito de Darnytskyi, Kiev, onde um edifício residencial foi atingido pela Força Aérea da Rússia.

Pelo menos 24 pessoas morreram na Ucrânia na sequência de ataques aéreos russos que atingiram Kiev na madrugada de quinta-feira, de acordo com um novo balanço das autoridades que coordenam as equipas de resgate.



Ataque russo a Kiev AP

O último balanço indicava a morte de 21 pessoas, no distrito de Darnytskyi, Kiev, onde um edifício residencial foi atingido pela Força Aérea da Rússia.

Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 24 pessoas morreram, incluindo três crianças, e 47 civis ficaram feridos.

Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, anunciou o fim dos trabalhos de remoção dos escombros no bairro atingido onde um míssil russo destruiu parte de um edifício residencial de vários andares.

“Os russos demoliram praticamente toda uma secção do edifício no ataque”, afirmou Zelenski nas suas redes sociais, quando se cumpre um dia de luto pelo ataque.

Do lado russo, ataques aéreos ucranianos contra a cidade de Ryazan, a sudeste de Moscovo, mataram três pessoas e feriram 12 civis, disseram hoje as autoridades locais.

Os militares russos disseram ainda ter abatido 355 drones ucranianos durante a última madrugada, sobretudo sobre regiões fronteiriças entre a Ucrânia e a Rússia.

Um cessar-fogo de três dias foi anunciado pelos Estados Unidos antes das comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial na Rússia que se assinalaram no passado sábado.

Os ataques diários russos contra cidades ucranianas foram retomados durante a madrugada de segunda para terça-feira.

O cessar-fogo foi marcado por acusações de violações de ambos os lados.