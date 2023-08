O Presidente da República português protagonizou esta quarta-feira um momento insólito ao entrar numa trincheira que foi improvisada em Moshchun, na Ucrânia, durante a ocupação russa, tornando-se no "primeiro" chefe de Estado a fazê-lo.







Lusa

"Isto nunca tinha acontecido! É o primeiro que faz isto", comentou, admirada, Lesya Arkadievna, a vice-governadora para a região de Kiev, ao ver Marcelo Rebelo de Sousa entrar para uma trincheira.Moshchun, uma localidade nos arredores da capital ucraniana, foi dizimada durante a ocupação russa e, ao contrário de, por exemplo, Bucha, a recuperação pouco avançou. Quase nada ficou de pé enquanto as tropas russas ali estiveram.Marcelo Rebelo de Sousa não foi o primeiro líder a visitar o local, mas foi o primeiro a estar onde a população e militares estiveram a combater os ocupantes.O Presidente não hesitou, ainda escorregou na areia, e acabou por entrar na trincheira, por onde teve de caminhar quase agachado."Já vim cá com vários presidentes e ministros e nenhum fez isto", referiu Lesya Arkadievna.Populares e elementos da administração regional observaram com alguma surpresa o momento."Faz lembrar as trincheiras da primeira Grande Guerra", comentou o Presidente da República assim que saiu da trincheira, ainda com terra no blazer.A trincheira manteve-se como recordação da luta contra a ocupação.Uma curta conversa com populares deu uma certeza ao chefe de Estado português: [se voltasse a acontecer até as] "crianças já estão preparadas e sabem como se defender."Contudo, lamentou que as crianças tenham de viver com esse conhecimento e a memória da devastação.