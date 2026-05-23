Ucrânia: Kiev ataca infraestruturas energéticas russas

Foram atacados o terminal petrolífero de Sheshjaris, a base petrolífera de Grushovaya e um navio-tanque da frota fantasma da Federação Russa.

As Forças Armadas da Ucrânia informaram este sábado que realizaram ataques bem-sucedidos contra infraestruturas energéticas russas, visando um terminal petrolífero, a cerca de 200 quilómetros da península da Crimeia, um navio fantasma de Moscovo e um armazém de petróleo.



Terminal petrolífero de Sheshjaris, atacado por Kiev AP

"Foram atacados o terminal petrolífero de Sheshjaris, a base petrolífera de Grushovaya e um navio-tanque da frota fantasma da Federação Russa", indicou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia na sua conta do Telegram, ao informar sobre uma série de operações realizadas na noite de sexta-feira para este sábado.

"Foi confirmado o impacto e o incêndio nas instalações do terminal", precisou o comunicado militar sobre o alvo de Novorossiysk, descrito na mensagem como "um dos maiores terminais petrolíferos da Federação Russa no Mar Negro".

Segundo os cálculos de Kiev, essas instalações podem processar até 75 milhões de toneladas de petróleo por ano.

No depósito petrolífero de Grushovaya, alvo do ataque, os militares ucranianos detetaram "um incêndio nas instalações".

"A capacidade total dos tanques atinge entre cerca de 1,2 e 1,4 milhões de metros cúbicos", segundo os responsáveis militares ucranianos.

"A instalação é utilizada para o armazenamento, transbordo e transporte de petróleo e produtos petrolíferos, entre outras coisas, para garantir a logística militar do Estado agressor", acrescentaram em comunicado.